Сочинение рассуждение зачем нужны обособленные члены предложения

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Я уже кому-то писала Возьми , если подходит В предложении обособленные члены играют двойную роль – они являются второстепенными членами и одновременно выражают добавочное сообщение, при этом причастия и деепричастия выступают в качестве второстепенных сказуемых. Паузы, выделяющие обособленные обороты, как бы замедляют нашу речь, делают ее более плавной и выразительной. Предложения с обособленными оборотами позволяют дать больше информации меньшим количеством предложений. Занимая позицию в конце предложения, обособленные обороты служат средством создания словесных картин, отличающихся эпическим спокойствием. Без обособленных оборотов картина может быть беднее, таким образом , обособленные члены предложения играют значимую изобразительно-выразительную и синтаксическую роль .