Математика. логорифмы . помогите. смотрите фотку

Математика
Математика. логорифмы . помогите. смотрите фотку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как выложит осталное
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