Математика номер 25 помогите пожалуйста
Математика
Математика номер 25 помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
S=а+в А=S:в 3440:40=836(м)
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