Задача: В лыжных соревнованиях участвовали 9 команд мальчиков, по 8 в каждой, и еще 24 девочки. Во сколько раз больше мальчиков, чем девочек, участвовало в соревнованиях?
Математика
Задача: В лыжных соревнованиях участвовали 9 команд мальчиков, по 8 в каждой, и еще 24 девочки. Во сколько раз больше мальчиков, чем девочек, участвовало в соревнованиях?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9х8=72 мальчика всего учавствовалив соревнованиях 72 :24=3 ответ в 3 раза мальчкв больше чем девочек учавствовали в соревновниях
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