Задача: В лыжных соревнованиях участвовали 9 команд мальчиков, по 8 в каждой, и еще 24 девочки. Во сколько раз больше мальчиков, чем девочек, участвовало в соревнованиях?

Математика

Задача: В лыжных соревнованиях участвовали 9 команд мальчиков, по 8 в каждой, и еще 24 девочки. Во сколько раз больше мальчиков, чем девочек, участвовало в соревнованиях?

Автор: Гость