Существительные какова рода можно узнать с помощью слов оно,моё? а)женскова рода б)мужскова рода в)мужскова и среднева рода г)среднего рода

Русский язык
Существительные какова рода можно узнать с помощью слов оно,моё? а)женскова рода б)мужскова рода в)мужскова и среднева рода г)среднего рода
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Среднего рода конечно)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Округлите: а) 8,96;3,05,4,64 до десятых; б)3,052;4,025;7,088 до сотых; в) 657,29;538,71 до единиц.
Ответить
Математика
Скллько будет 3456:10*567=?
Ответить
Математика
Папа из 10 выстрелов имел 9 попаданий,а Олег на 4 меньше.Сколько раз в мишень попал О??ег?
Ответить
Математика
Решить задачу: Из 10 тонн свеклы получили 1,85 тонн сахара. Сколько сахара будет полу??ено из 100 тонн сахарной свеклы?
Ответить
Литература
Кросворд по творчеству распутина
Ответить