Существительные какова рода можно узнать с помощью слов оно,моё? а)женскова рода б)мужскова рода в)мужскова и среднева рода г)среднего рода

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Существительные какова рода можно узнать с помощью слов оно,моё? а)женскова рода б)мужскова рода в)мужскова и среднева рода г)среднего рода

Автор: Гость