Папа из 10 выстрелов имел 9 попаданий,а Олег на 4 меньше.Сколько раз в мишень попал О??ег?

Математика

Папа из 10 выстрелов имел 9 попаданий,а Олег на 4 меньше.Сколько раз в мишень попал О??ег?

Автор: Гость