Папа из 10 выстрелов имел 9 попаданий,а Олег на 4 меньше.Сколько раз в мишень попал О??ег?
Математика
Папа из 10 выстрелов имел 9 попаданий,а Олег на 4 меньше.Сколько раз в мишень попал О??ег?
Ответ(ы):
Гость:
9-4=5 раз попал Олег в мишень.
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