Мәтіндегі етістіктерді теріп алып, сөйлемдер құраңдар
Қазақ тiлi
Мәтіндегі етістіктерді теріп алып, сөйлемдер құраңдар
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Гость:
Берілгені қайда? .........
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