. Перепишіть речення, ставлячи подані в дужках іменники у формі кличного відмінк??. Розставте розділові знаки. 1) Величаєм тебе (мама) в ту святочну днину за твій труд і за старання пильні без упину (Іванна Блажкевич). 2) У ...

Українська мова
. Перепишіть речення, ставлячи подані в дужках іменники у формі кличного відмінк??. Розставте розділові знаки. 1) Величаєм тебе (мама) в ту святочну днину за твій труд і за старання пильні без упину (Іванна Блажкевич). 2) У далеку і курну дорогу напути мене (матінка) ти... (П. Усенко) 3) Співай (ненька) тихесенько як давно співала коли мене (моя неня) до сну колисала (Уляна Кравченко)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Величаєм тебе, мамо, в ту ....... ......напути мене, матінко, ти... Співай, нене, тихесенько...колт мене, моя неня, до сну
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