. Перепишіть речення, ставлячи подані в дужках іменники у формі кличного відмінк??. Розставте розділові знаки. 1) Величаєм тебе (мама) в ту святочну днину за твій труд і за старання пильні без упину (Іванна Блажкевич). 2) У ...

Українська мова

. Перепишіть речення, ставлячи подані в дужках іменники у формі кличного відмінк??. Розставте розділові знаки. 1) Величаєм тебе (мама) в ту святочну днину за твій труд і за старання пильні без упину (Іванна Блажкевич). 2) У далеку і курну дорогу напути мене (матінка) ти... (П. Усенко) 3) Співай (ненька) тихесенько як давно співала коли мене (моя неня) до сну колисала (Уляна Кравченко)

Автор: Гость