MDCCCLXXXXIX какое это число
Математика
MDCCCLXXXXIX какое это число
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
M = 1000 D = 500 CCC = 300 L = 50 XXX = 30 XIX = 19 1000 + 500 + 300 + 50 + 30 + 19 = 1800 + 99 = 1899
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