Вообще не умею решать уравнения

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Если тебе нужны обыкновенные уравнения, например x-52=48, то здесь всё легко. Чтобы решить данное уравнение, мы должны перенести буквы, то есть x в одну сторону, а цифры в другую. При переносе выражения мы меняем знак. Понятнее на примере: x-52=48 x=48+52, так как -52 мы перенесли через равно(=) Итог: x=100 Если уравнение выглядит так: -52=-x+48, то его решать так же! x - положительный, так как перенесли через знак равно(=) -52 поменяет свой знак минуса, на плюс Решение: -52=-x+48 x=48+52 x=100. Что не понятно, пиши в сообщениях. Удачи на учёбе!