Мебельная Мастерская получила заказ на изготовление 280 шкафа и должна была выпустить по 6 шкафов шкафу в день на сколько дней раньше срока мастерская выполнила этот заказ если она изготовила по 8 шкафов в день

Математика
Мебельная Мастерская получила заказ на изготовление 280 шкафа и должна была выпустить по 6 шкафов шкафу в день на сколько дней раньше срока мастерская выполнила этот заказ если она изготовила по 8 шкафов в день
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Гость:
280: 8=35 280:6=46... 46-35=11 11 дней раздница
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