Медную деталь объемом 20 см куб погружают в воду, керосин, нефть. чему равна Архимедова сила во всех случаях

Физика

Медную деталь объемом 20 см куб погружают в воду, керосин, нефть. чему равна Архимедова сила во всех случаях

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