Медную деталь объемом 20 см куб погружают в воду, керосин, нефть. чему равна Архимедова сила во всех случаях
Физика
Медную деталь объемом 20 см куб погружают в воду, керосин, нефть. чему равна Архимедова сила во всех случаях
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во всех случаях Архимедова сила равна весу 20 куб. см. воды, керосина, нефти.
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