В такси можно посадить 4 человека, не считая водителя. Какое наименьшее число маши?? надо заказать, чтобы перевезти 25 человек?

Математика

В такси можно посадить 4 человека, не считая водителя. Какое наименьшее число маши?? надо заказать, чтобы перевезти 25 человек?

Автор: Гость