В такси можно посадить 4 человека, не считая водителя. Какое наименьшее число маши?? надо заказать, чтобы перевезти 25 человек?
Математика
В такси можно посадить 4 человека, не считая водителя. Какое наименьшее число маши?? надо заказать, чтобы перевезти 25 человек?
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Гость:
25:4= 5 ответ: 5 мащин
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