Сочинение на тему этот случай запомнился мне навсегда

Литература
Сочинение на тему этот случай запомнился мне навсегда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Однажды когда я был маленьким мне подарили на день рождения маленького плюшевого мишку.Я носил его с собой по всюду...Даже в общественные места. В один прекрасный день проходя мимо я заметил мальчика который сидел совсем один на скамейке,и я подошол к нему и подружился с ним.Он мне расказал о том то что родители слишком заняты что бы выделять ему хотя бы капельку внимания.И в тот день я ему подарил своего плюшевого медвежонка что бы он не забыл меня...И этот случай запомнился мне навсегда.
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