Как найти центр окружности если он не обозначен 2 способа

Математика
Как найти центр окружности если он не обозначен 2 способа
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Нужно эту окружность вписать в квадрат, провести диагонали данного квадрата, точка пересечения диагоналей  и будет центром окружности. 2. Тоже самое, если окружность описать вокруг квадрата. 3. В окружность вписать прямоугольный треугольник - середина гипотенузы - это центр окружности.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Сочинение на тему этот случай запомнился мне навсегда
Ответить
Русский язык
Какое однакореное слово к слову Голос
Ответить
История
Каковы причины двух Пуниче
Ответить
Русский язык
Образовать глагол от слова салют
Ответить
Математика
выполните умножение.8/9*3/5 9/2*2/9 8/21*7/10
Ответить