Как найти центр окружности если он не обозначен 2 способа
Математика
Как найти центр окружности если он не обозначен 2 способа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Нужно эту окружность вписать в квадрат, провести диагонали данного квадрата, точка пересечения диагоналей и будет центром окружности. 2. Тоже самое, если окружность описать вокруг квадрата. 3. В окружность вписать прямоугольный треугольник - середина гипотенузы - это центр окружности.
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