Как найти центр окружности если он не обозначен 2 способа

Гость: Гость:

1. Нужно эту окружность вписать в квадрат, провести диагонали данного квадрата, точка пересечения диагоналей и будет центром окружности. 2. Тоже самое, если окружность описать вокруг квадрата. 3. В окружность вписать прямоугольный треугольник - середина гипотенузы - это центр окружности.