Медуница поставила 10 тюльпанов в вазы,по 5 тюльпанов в каждую .сколько ваз ей потребовалось.
Математика
Медуница поставила 10 тюльпанов в вазы,по 5 тюльпанов в каждую .сколько ваз ей потребовалось.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10\5=2 вазы Ответ - медунице потребовалось 2 вазы.
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