Медуница поставила 10 тюльпанов в вазы,по 5 тюльпанов в каждую .сколько ваз ей потребовалось.

Математика

Медуница поставила 10 тюльпанов в вазы,по 5 тюльпанов в каждую .сколько ваз ей потребовалось.

Автор: Гость