Медвежонок собрал 20 килограмм малины из 8 ягод его мама сварила компот из 5 килограмм варенье сколько килограммов ягод осталось у медвежонка Запиши решение задачи в виде числового выражения двумя способами

Математика
Медвежонок собрал 20 килограмм малины из 8 ягод его мама сварила компот из 5 килограмм варенье сколько килограммов ягод осталось у медвежонка Запиши решение задачи в виде числового выражения двумя способами
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1сп 20-5-8=7кг 2сп 20-(5+8)=7кг
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