Медвежонок собрал 20 килограмм малины из 8 ягод его мама сварила компот из 5 килограмм варенье сколько килограммов ягод осталось у медвежонка Запиши решение задачи в виде числового выражения двумя способами

Математика

Медвежонок собрал 20 килограмм малины из 8 ягод его мама сварила компот из 5 килограмм варенье сколько килограммов ягод осталось у медвежонка Запиши решение задачи в виде числового выражения двумя способами

Автор: Гость