Медвежонок сонный вышел.И застыл на задних лапах.И (увидеть),И (услышать),И (учуять) теплый запах. Запах радоснтый и свежий Ветра,Что листву колышит. Спиши текст, вставляя нужные буквы. Глаголы в скобках поставь в форму прошедш...

Гость: Гость:

Медвежонок сонный вышел и застыл на задних лапах. И увидел, и услышал, и учуял тёплый запах.Запах радостный и свежий - ветра, что листву колышет. у - вид - е - л -приставка, корень, суффиксы, нулевое оконч., основа - увиде. у - слыш - а - л - прист., корень, суффиксы, нулевое оконч., основа - услыша. у - чу - я - л - прист., корень, суффиксы, нулевое оконч., основа - учуя