Сочинение о звуках природы

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Сочинение о звуках природы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каждого времени года- свои оттенки , своя музыка. Из года в год зима сменяется весной , и вся природа словно оживает,  пробуждается от зимнего сна. рождается заново.После жаркого лета приходит тихая осень, и всё опять затихает, озарившись на прощанье яркими красками. 
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