Сочинение о звуках природы

Гость: Гость:

У каждого времени года- свои оттенки , своя музыка. Из года в год зима сменяется весной , и вся природа словно оживает, пробуждается от зимнего сна. рождается заново.После жаркого лета приходит тихая осень, и всё опять затихает, озарившись на прощанье яркими красками.