Сочинение о звуках природы
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Сочинение о звуках природы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У каждого времени года- свои оттенки , своя музыка. Из года в год зима сменяется весной , и вся природа словно оживает, пробуждается от зимнего сна. рождается заново.После жаркого лета приходит тихая осень, и всё опять затихает, озарившись на прощанье яркими красками.
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