Проскланять три любых слова по падежам на русском языке

Гость: Гость:

Именительный:пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят Родительный:пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят Дательный:пятидесяти, шестидесяти, семидесяти, восьмидесяти Винительный:пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят Творительный:пятьюдесятью, шестьюдесятью, семидесятью, восьмидесятью На п забыл какой падеж: о пятидесяти, о шестидесяти, о семидесяти, о восьмидесяти