Проскланять три любых слова по падежам на русском языке

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Проскланять три любых слова по падежам на русском языке
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Именительный:пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят Родительный:пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят Дательный:пятидесяти, шестидесяти, семидесяти, восьмидесяти Винительный:пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, восемьдесят Творительный:пятьюдесятью, шестьюдесятью, семидесятью, восьмидесятью На п забыл какой падеж: о пятидесяти, о шестидесяти, о семидесяти, о восьмидесяти
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