Срочно!!! Пользуясь таблицами плотностей (табл. 3,4) , определите , плотность какого вещества больше:цинка или серебра;бетона или мрамора;бензина или спирта.

Физика

Срочно!!! Пользуясь таблицами плотностей (табл. 3,4) , определите , плотность какого вещества больше:цинка или серебра;бетона или мрамора;бензина или спирта.

Автор: Гость