Срочно!!! Пользуясь таблицами плотностей (табл. 3,4) , определите , плотность какого вещества больше:цинка или серебра;бетона или мрамора;бензина или спирта.
Физика
Срочно!!! Пользуясь таблицами плотностей (табл. 3,4) , определите , плотность какого вещества больше:цинка или серебра;бетона или мрамора;бензина или спирта.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность цинка меньше плотности серебра (10500>7100) Плотность бетона меньше плотности мрамора(2300>2700) Плотность бензина меньше плотности спирта(710>800) :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вычисли,записывая решение столбиком,и проверь сложение вычитанием,а вычитание сложением528.047 + 106.875 320.260 - 21.476385.746 + 23.352 605.209 -...
Русский язык