Срочно!!! Пользуясь таблицами плотностей (табл. 3,4) , определите , плотность какого вещества больше:цинка или серебра;бетона или мрамора;бензина или спирта.

Физика
Срочно!!! Пользуясь таблицами плотностей (табл. 3,4) , определите , плотность какого вещества больше:цинка или серебра;бетона или мрамора;бензина или спирта.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плотность цинка меньше плотности серебра (10500>7100) Плотность бетона меньше плотности мрамора(2300>2700) Плотность бензина меньше плотности спирта(710>800) :)
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