Тарас бульба биография отстапа

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Тарас бульба биография отстапа
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Автор  описывает Тараса  Бульбу   как  человека  смелого,решительного и  храброго.Он  был  настоящим  запорожским  казаком:товарищество  и  христианская  вера  всегда  была  важна  для  него.Он  уже  был не  молод,и  занимал  определенное  положение в  Сечи. Тараса Бульбу  уважали и   прислушивались  всегда  к  его  советам.Видели  в  нем  мудрого  и  справедливого  воина.Для  Тараса  Бульбу  всегда  на  первом  месте  было Сечь  и  судьба  его Отчизны.
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