Тарас бульба биография отстапа

Гость: Гость:

Автор описывает Тараса Бульбу как человека смелого,решительного и храброго.Он был настоящим запорожским казаком:товарищество и христианская вера всегда была важна для него.Он уже был не молод,и занимал определенное положение в Сечи. Тараса Бульбу уважали и прислушивались всегда к его советам.Видели в нем мудрого и справедливого воина.Для Тараса Бульбу всегда на первом месте было Сечь и судьба его Отчизны.