Менің елімнің ақшасы помогите написать соченение я живу если чно в семее это в казахстане
Қазақ тiлi
Менің елімнің ақшасы помогите написать соченение я живу если чно в семее это в казахстане
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің елімнің ақшасы теңге. Теңге өзі қолданысқа келгелі бері сан өзгеріске ұшырап, біресе мәртебесі артып, біресе түсіп, әбігері шықты. Аянышты, дегенмен амал нешік? Қарапайым жандардың қолынан келер еш көмек жоқ. Шыда теңгем, шыда, сенің де күнің туар деп үміттенеді халқың, күт, бізде бірге күтеміз сенің жеңісіңді.
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