Менің елімнің ақшасы помогите написать соченение я живу если чно в семее это в казахстане

Қазақ тiлi
Менің елімнің ақшасы помогите написать соченение я живу если чно в семее это в казахстане
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің елімнің ақшасы теңге. Теңге өзі қолданысқа келгелі бері сан өзгеріске ұшырап, біресе мәртебесі артып, біресе түсіп, әбігері шықты. Аянышты, дегенмен амал нешік? Қарапайым жандардың қолынан келер еш көмек жоқ. Шыда теңгем, шыда, сенің де күнің туар деп үміттенеді халқың, күт, бізде бірге күтеміз сенің жеңісіңді. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите Пж)) Это вроде легко, но я сомневаюсь = ) Задание в том что, надо исправить ошибки в предложениях. Первое я сделала, вот само предложе...
Ответить
Математика
100-35=[]-10 []+20=100-5 16+[]=[]+16 []+13+[] 72+8=69+[]
Ответить
Английский язык
Срочно помощь!Плиз весь тест
Ответить
Геометрия
Найдите гипотенузу и острые углы прямоугольного треугольника если его катеты равны 20см и 21 см
Ответить
Математика
Решите примеры пож 8,715:21, 67,52:32, 5,424:452. 4,238:326. 8,652:721
Ответить