Меньшее из двух натуральных чисел расположено на координатном луче(левее,правее)
Математика
Меньшее из двух натуральных чисел расположено на координатном луче(левее,правее)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Левее канешна ты шо а ты шо
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