Помогите пожалуйста с физикой!! ОЧЕНЬ СРОЧНО.

Физика
Помогите пожалуйста с физикой!! ОЧЕНЬ СРОЧНО.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цена деления- 1 мл Объём болта определяем следующим образом: 47 - 22 = 25 мл 25 мл= 25 см3
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