Как узнать вес одного символа ?

Информатика
Как узнать вес одного символа ?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле N=2^i, Где i вес 1 символа, N мощность алфавита.
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