Как узнать вес одного символа ?
Информатика
Как узнать вес одного символа ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По формуле N=2^i, Где i вес 1 символа, N мощность алфавита.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Если Иванов даст Петрову 300рублей,то денег у них станет поровну.на сколько денег у Иванова больше,чем у Петрова?
Українська мова
Литература
Помогите составить синквейн "Песня про Ивана Васильевича, молодого купца Калашни??ова . Составьте синквейн про купца(Калашникова) , Ивана Васильеви...