Если Иванов даст Петрову 300рублей,то денег у них станет поровну.на сколько денег у Иванова больше,чем у Петрова?
Математика
Если Иванов даст Петрову 300рублей,то денег у них станет поровну.на сколько денег у Иванова больше,чем у Петрова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 600 рублей, к примеру у них если поровну по 1000 руб., то есть до этого у Иваново было 1300, а у петрова 700. 1300-700=600 руб.
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