ПОМОГИТЕ ПОЖ Найдите в тексте слова с непроизводной основой . Выпал снег и украсил всё вокруг . Вот и пришла зимушка-зима . Посмотри шь - настоящая зимняя сказка ! Всё белым-бело . Теперь понятно , почему на зиму звери меняю...
Русский язык
ПОМОГИТЕ ПОЖ Найдите в тексте слова с непроизводной основой . Выпал снег и украсил всё вокруг . Вот и пришла зимушка-зима . Посмотри шь - настоящая зимняя сказка ! Всё белым-бело . Теперь понятно , почему на зиму звери меняют окраску на зимнюю - белую и тёплую : что бы перезимовать было безопасно . перезимуют , опять сменять свою lt;lt;одёжкуgt;gt; на лёгкую , летнюю . Как вы считаете , основа слов снег , звери - производная или непроизводная ? Найдите в тексте слова с непроизводной основой .
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Гость:
Считаете в этом слове основа непроизводная
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