Позиция какого из течений общественной жизни в 1830-1850-е гг.представляется вам наиб??лее реалистичной в условиях тогдашней России?Свой ответ обоснуйте. Срочно пожалуйста помогите)))

История
Позиция какого из течений общественной жизни в 1830-1850-е гг.представляется вам наиб??лее реалистичной в условиях тогдашней России?Свой ответ обоснуйте. Срочно пожалуйста помогите)))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В XI–XV веках во Франции и в Англии шел процесс образования централизованных государств. Происходило усиление королевской власти, рост территории государств, что в конечном итоге привело к военному столкновению. На сегодняшнем занятии вы узнаете, как происходило объединение Франции и что англичане считают началом своих свобод.
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