1.000.000 квадратных милиметров = ? квадратных метров?
Математика
1.000.000 квадратных милиметров = ? квадратных метров?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1000000 квадратных миллиметров это 1 квадратный метр
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