Прочитайте текст озаглавьте его что отражает ваше заглавие тему или главную мысл??. был теплый зимный денек хлопьями падал мягкий снежок пушистые легкие снежинки кружились в воздухе после уроков на школьный двор выбежали ребята...
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Прочитайте текст озаглавьте его что отражает ваше заглавие тему или главную мысл??. был теплый зимный денек хлопьями падал мягкий снежок пушистые легкие снежинки кружились в воздухе после уроков на школьный двор выбежали ребята они стали играть в снежки и лепить снеговика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зимний денек. Заглавие отражает тему.
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