ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Напишите зависимость пульса и артериального давления от велтчины физической нагрузки

Биология
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Напишите зависимость пульса и артериального давления от велтчины физической нагрузки
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При увеличении физической нагрузки, поднимается частота сердечных сокращений, то есть, пульс, и пропорционально ему повышается артериальное давление, при условии, что у человека с сердечно-сосудистой системой все в порядке.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Какие современные рельефообразующие процессы типичны для вашей местности? чем они обусловлены ? пожалуйста напишите именно сеи они обусловленны ....
Ответить
Алгебра
Помогите пожалуйста!Избавьтесь от иррациональности в знаменателе.Заранее большое спасибо)
Ответить
Алгебра
Как найти рациональные корни x^2 + 2(1 + корень 8)x + 8*корень 2 = 0
Ответить
Литература
Помогите пожалуйсто! 1) какие сказки называем мы писательскими,или литературными?
Ответить
Литература
Эпоха произведения А.С.Пушкина медный всадник
Ответить