ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Напишите зависимость пульса и артериального давления от велтчины физической нагрузки
Биология
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Напишите зависимость пульса и артериального давления от велтчины физической нагрузки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При увеличении физической нагрузки, поднимается частота сердечных сокращений, то есть, пульс, и пропорционально ему повышается артериальное давление, при условии, что у человека с сердечно-сосудистой системой все в порядке.
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