Как найти рациональные корни x^2 + 2(1 + корень 8)x + 8*корень 2 = 0

Алгебра
Как найти рациональные корни x^2 + 2(1 + корень 8)x + 8*корень 2 = 0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В общем вот так решается это. Д/4 - это дискриминант, деленный на 4, если не знаешь что это, то посмотри в инете, все поймёшь, и еще это тебе облегчит жизнь в дальнейшем))
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