Как найти рациональные корни x^2 + 2(1 + корень 8)x + 8*корень 2 = 0
Алгебра
Как найти рациональные корни x^2 + 2(1 + корень 8)x + 8*корень 2 = 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В общем вот так решается это. Д/4 - это дискриминант, деленный на 4, если не знаешь что это, то посмотри в инете, все поймёшь, и еще это тебе облегчит жизнь в дальнейшем))
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Математика
Школьник купил карандаш, блакнот и ручку щаплатив 208 рублей. Цена карандаша составляет 3% цены блокнота, а ручка дороже блакнота на 5 %. Сколько д...
История
В своей речи, вступая на должность президента США, Дж. Кеннеди говорил: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси себя, что т...