Разгадай кроссворд и в выделенных клетках ты прочитаешь новое слово
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Разгадай кроссворд и в выделенных клетках ты прочитаешь новое слово
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Гость:
Остальное у тебя все правильно В 7 пункте будет- country(деревня) Удачи)
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