Верёвка 144 м разрезана на 2 части. длина одного куска верёвки составляет 7/9 длины другого . Найдите длину каждого куска

Математика

Верёвка 144 м разрезана на 2 части. длина одного куска верёвки составляет 7/9 длины другого . Найдите длину каждого куска

Автор: Гость