Верёвка 144 м разрезана на 2 части. длина одного куска верёвки составляет 7/9 длины другого . Найдите длину каждого куска
Математика
Верёвка 144 м разрезана на 2 части. длина одного куска верёвки составляет 7/9 длины другого . Найдите длину каждого куска
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одна часть будет равна 144*7/16=63 , а другая 144*9/16=81
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