Какой перевод в польском языка вправа 4

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Какой перевод в польском языка вправа 4
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Гость:
Вроде такой нормальный ,а как тебе?
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