Используя одну из приведенных ниже формул, определите, какова индуктивность конт??ра, если при силе тока 4 А в нем возникает магнитный поток 0,04 Вб. ф=BS L=Ф/I W=LI^2 /2

Физика

Используя одну из приведенных ниже формул, определите, какова индуктивность конт??ра, если при силе тока 4 А в нем возникает магнитный поток 0,04 Вб. ф=BS L=Ф/I W=LI^2 /2

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