Используя одну из приведенных ниже формул, определите, какова индуктивность конт??ра, если при силе тока 4 А в нем возникает магнитный поток 0,04 Вб. ф=BS L=Ф/I W=LI^2 /2
Физика
Используя одну из приведенных ниже формул, определите, какова индуктивность конт??ра, если при силе тока 4 А в нем возникает магнитный поток 0,04 Вб. ф=BS L=Ф/I W=LI^2 /2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тогда L=0.04Вб/4a=0.01Гн ммммм
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