У Васи и Маши было поровну денег. Когда Вася купил книгу за 70 руб., а Маша альбом за 30 руб., у девочки осталось денег в 3 раза больше, чем у мальчика. Сколько денег было у каждого из них?

Математика

У Васи и Маши было поровну денег. Когда Вася купил книгу за 70 руб., а Маша альбом за 30 руб., у девочки осталось денег в 3 раза больше, чем у мальчика. Сколько денег было у каждого из них?

Автор: Гость