У Васи и Маши было поровну денег. Когда Вася купил книгу за 70 руб., а Маша альбом за 30 руб., у девочки осталось денег в 3 раза больше, чем у мальчика. Сколько денег было у каждого из них?
Математика
У Васи и Маши было поровну денег. Когда Вася купил книгу за 70 руб., а Маша альбом за 30 руб., у девочки осталось денег в 3 раза больше, чем у мальчика. Сколько денег было у каждого из них?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть у ребят было по х руб., то тогда У Васи осталось х-70, а у Маши х-30 (х-70)*3=х-30 3х-210=х-30 2х=180 х=90 Ответ: у ребят было по 90 рублей.
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