Сила притяжения тела к Земле равен 4Н.вычислите массу тела?
Физика
Сила притяжения тела к Земле равен 4Н.вычислите массу тела?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F тяжести =m•g => m= F/g = 4 : 10= 0,4
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