Найди точку графика линейной функции y=2x−3, абсцисса которой равна ординате. Ответ: Координаты точки (?;?)

Алгебра
Найди точку графика линейной функции y=2x−3, абсцисса которой равна ординате. Ответ: Координаты точки (?;?)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Можно решить графически и через уравнение. Графически: x|0 |1| y|-3|-1| Построив график, видно на координатах (3;3) абсцисса равна ординате. Составим систему уравнений. y=2x-3 x=y Используем метод подстановки y=2y-3 y-2y= -3 -y = - 3 y=3 x=y=3 Можешь воспользоваться двумя способами или одним, в зависимости от того, в каком классе учишься и как решаете) 
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