В своей речи, вступая на должность президента США, Дж. Кеннеди говорил: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси себя, что ты можешь сделать для своей страны». Какое содержание он вкладывал в эти слова? Чт...
История
В своей речи, вступая на должность президента США, Дж. Кеннеди говорил: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси себя, что ты можешь сделать для своей страны». Какое содержание он вкладывал в эти слова? Что Вы находите поучительного в них для себя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что бы твоя страна процветала,нужно не просто сидеть сложив руки и ждать пока кто то сделает что то,а самому брать и делать.Это же и является поучительным для меня
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