В своей речи, вступая на должность президента США, Дж. Кеннеди говорил: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси себя, что ты можешь сделать для своей страны». Какое содержание он вкладывал в эти слова? Чт...

История

В своей речи, вступая на должность президента США, Дж. Кеннеди говорил: «Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя. Спроси себя, что ты можешь сделать для своей страны». Какое содержание он вкладывал в эти слова? Что Вы находите поучительного в них для себя?

Автор: Гость