Помогите пожалуйсто! 1) какие сказки называем мы писательскими,или литературными?
Литература
Помогите пожалуйсто! 1) какие сказки называем мы писательскими,или литературными?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Любые авторские сказки . Писатель может быть сказочником и писать сказки для детей вспомните : сказку " О Царе Сатане " ,сказку "Конёк Гарбунок ",сказку "Светик Семицветик " и тд.
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