Школьник купил карандаш, блакнот и ручку щаплатив 208 рублей. Цена карандаша составляет 3% цены блокнота, а ручка дороже блакнота на 5 %. Сколько денег было потрачено школьником на покупку каждого предмета?
Математика
Школьник купил карандаш, блакнот и ручку щаплатив 208 рублей. Цена карандаша составляет 3% цены блокнота, а ручка дороже блакнота на 5 %. Сколько денег было потрачено школьником на покупку каждого предмета?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
208/100=2.8 2.8×3=6.24 2.8×5=10.40 6.24+10.40 =16.64
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