Школьник купил карандаш, блакнот и ручку щаплатив 208 рублей. Цена карандаша составляет 3% цены блокнота, а ручка дороже блакнота на 5 %. Сколько денег было потрачено школьником на покупку каждого предмета?

Математика

Школьник купил карандаш, блакнот и ручку щаплатив 208 рублей. Цена карандаша составляет 3% цены блокнота, а ручка дороже блакнота на 5 %. Сколько денег было потрачено школьником на покупку каждого предмета?

Автор: Гость