Какие современные рельефообразующие процессы типичны для вашей местности? чем они обусловлены ?
География
Какие современные рельефообразующие процессы типичны для вашей местности? чем они обусловлены ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Более типичны для нашей местности-внешние процессы,связанные с деятельностью морей,текучих вод,ледников и ветра.
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