Ширина прямоугольного паралепипеда равна b см длинна в 2 раза больше а высота на 3с?? меньше чем длина составьте буквенное выражение найдите его значение при b-10

Математика
Ширина прямоугольного паралепипеда равна b см длинна в 2 раза больше а высота на 3с?? меньше чем длина составьте буквенное выражение найдите его значение при b-10
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
если ширина bто длина 2bвысота (2b-3)при b=10ширина 10 смдлина 10*2=20 смвысота 10*2-3=17 см

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