Ширина прямоугольного паралепипеда равна b см длинна в 2 раза больше а высота на 3с?? меньше чем длина составьте буквенное выражение найдите его значение при b-10

Математика

Ширина прямоугольного паралепипеда равна b см длинна в 2 раза больше а высота на 3с?? меньше чем длина составьте буквенное выражение найдите его значение при b-10

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