Подготовить кроссворд по темам "Класс ракообразные", "Класс паукообразные", "Класс насекомые"

Гость: Гость:

1.Сколько глаз у пауков? (четыре) 2.Чего нет у ракообразных? (усиков) 3.Слепой премер ракообразных ? (Клещ) 4.Чем питаются ракообразные? (Бентосом-отложениями на дне, это трупы погибших морских или речных жителей.) 5.Предскавитель паукообразных имеющий 5 пар глаз? ( Скорпион ) 6. Представитель насекомых (Пчела) 7.Из чего состоит тело ракообразных? (головогрудка) 8.Какие органы расположены на головых сигментах у паукообразных? (ротовые)