Свойства водных масс тхом океане

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Средняя температура водных масс Тихого океана +19⁰С, температура поверхностных вод понижается от экватора к полюсам. Считается, что Тихий океан - самый тёплый. Средняя солёность вод Тихого океана 34‰, это близко к средней солёности Мирового океана. Мощное течение океана - Течение Западных ветров расположено на юге океана. Часты тайфуны и цунами.