Мини сочинение на тему "семейные традиции, ценности, праздники"

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Мини сочинение на тему "семейные традиции, ценности, праздники"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семейной традицией можно назвать те порядки и обычаи, которые переходят в одном семействе от одного поколения к другому. Именно семейными ценностями и традициями, привычками отличаются наши семьи. Ведь у каждого они свои собственные. Например, среди традиций моей семьи, есть такие, как совместная лепка пельменей на Новый Год. Праздники все отмечают по-разному, но в нашей семье каждый год всё выглядит примерно одинаково. Мы все вместе лепим пельмени, отмечаем Новый год, смотрим телевизор. И хоть никто из нас уже не верит в Деда Мороза, мы дарим друг другу подарки, и кладём их под ёлку. Мне нравится то, что мы не только соблюдаем эти семейные традиции, но и получаем от этого удовольствие, даже взрослые. И подобных традиций в нашей семье много. Например, мы делаем генеральную уборку каждую субботу. У каждого члена семьи своя обязанность — вытереть пыль, подмести или помыть полы. Вечером, закончив общие труды, мы любим сидеть всей семьёй и смотреть что-нибудь интересное по телевизору. И это тоже одна из наших семейных традиций. Кроме того, мы очень любим собираться всей семьёй на природе 9-ого мая. Мы отмечаем День Победы, вспоминаем наших предков, которые принимали участие в Великой Отечественной Войне. К сожалению, большинство из них погибло. Но мы помним их, и чтим память о наших героях. И это самая любимая семейная традиция из всех, что соблюдаются моей семьёй. Когда я создам свою собственную ячейку общества, мне бы очень хотелось перенести в неё все те семейные традиции, которым я следовал с раннего детства. Я хочу, чтобы и мои дети и внуки также следовали им. Семейные традиции – это огромная и важная ценность каждой семьи.
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