Помогите составить синквейн "Песня про Ивана Васильевича, молодого купца Калашни??ова . Составьте синквейн про купца(Калашникова) , Ивана Васильевича .
Литература
Помогите составить синквейн "Песня про Ивана Васильевича, молодого купца Калашни??ова . Составьте синквейн про купца(Калашникова) , Ивана Васильевича .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Калашников 1. Добряк 2 Любящий,нежный. 3.Возит,покупает,продает. 4.Его обожает вся семья. 5.Купец. Иван Грозный. 1. Царь. 2.Коварный,жестокий. 3.Милует,казнит,преследует. 4.Он везде наводит ужас. 5.Зло.
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