Пожалуйста помогите решить задание ,нужно собрать точно также фигуры с правой стороны ,как даны в задании с левой . Помогите пожалуйста.

Математика

Пожалуйста помогите решить задание ,нужно собрать точно также фигуры с правой стороны ,как даны в задании с левой . Помогите пожалуйста.

Автор: Гость