Пожалуйста помогите решить задание ,нужно собрать точно также фигуры с правой стороны ,как даны в задании с левой . Помогите пожалуйста.
Математика
Пожалуйста помогите решить задание ,нужно собрать точно также фигуры с правой стороны ,как даны в задании с левой . Помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это самое легкое задание, просто считай квадратики как на той стороне делай так)
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